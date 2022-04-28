環保暨高階基材廠台光電(2383)第1季稅後盈餘為13.26億元，年增37.44%，每股盈餘為3.98元，均創下近10年同期新高，上海及昆山地區逐步解封復工，如果5月能全面復工，台光電預估，第2季可望略優於第1季。

基礎建設網通類產品市占持續增加，出貨大幅成長，推升台光電業績進入高成長期，今年第1季合併營收達99.19億元，年增23.92%，營業毛利為24.78億元，年增31.31%，合併毛利率24.98%，年增1.4個百分點，稅後盈餘達13.26億元，年增37.44%，每股盈餘為3.98元，四者皆創近10年來同期新高，在俄烏地緣政治風險，原物料價格波動等眾多不確定因素的影響下，其經營績效更顯突出。

台光電憑藉著全球第一無鹵環保材料及領先同業的高階HDI技術基礎，在伺服器市場不斷的攻城掠地，除了傳統伺服器架構外，亦切入ARM架構，隨著業者推出新一代的伺服器平台，預計在新伺服器平台的市占率將再大幅成長。

再者，400G交換器產品的滲透率在今年會有50%以上的成長，而台光電的市占率會較前一代產品有十倍以上的成長；AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server市占率持續提升；在高速運算(HPC)網通及AI server材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收占比繼續顯著提高。

在高階HDI類載板的材料部分，除了手機客戶對於類載板的需求日益增加以外，高階筆電採用3階以上HDI設計的需求日趨明顯，不止材料升級需求，單位面積將更大，使用的層數亦將更多，目前已接獲數家國際大廠的認證及訂單，隨著出貨量的增加，將有助於業績進一步的成長。

上海及昆山地區封城停工，致使台光電4月營收受到影響，不過上海及昆山逐步解封復工，如果5月能全面復工，台光電預估，第2季可望略優於第1季。

台光電國內第五次無擔保轉換公司債完成訂價，發行總面額新台幣34.65億元，發行價格為溢價101%發行，票面利率為年利率0%，發行期間為五年，已於4月25日掛牌交易，轉換價格為新台幣263元，股本稀釋比率低於4%，資金主要用途為購買土地，將新建最現代化載板產線及研發中心。