台中市一名劉姓男子被前女友借錢繳學貸等費用共計130萬元，卻發現女友經常大手筆出國玩，甚至學貸早已繳清，讓他氣得提告拿借款。案經上訴二審，台中高分院認為，學貸部分為詐術，其餘屬於贈與，因此該女僅須償還48萬元。全案定讞。

判決書指出，劉男主張與吳女於2019年間2月在網路上認識，兩人以結婚為前提交往，期間吳女假裝沒錢繳學貸向他借，他不疑有他便先後匯款48萬、7萬5千元至吳女的戶頭，事後又出錢替吳女繳車貸，一共匯出130萬餘元。

豈料，劉男發現沒錢的吳女出手闊綽，經常出國遊玩、出外吃大餐，他一查之後，才驚覺吳女的學貸早於2017年就繳納完畢，對方稱「經濟狀況不佳」詮釋謊話，遂與吳女分手，提告求償。

一審台中地院認定，學貸部分為吳女透過詐術騙來，其餘部分則為贈與性質，判吳女須賠償48萬元。案經上訴，台中高分院重新勘驗證據，吳女聲稱，起初她曾向劉男說不必代繳學貸，而劉男堅持為之，事後也傳訊向她說「不必還錢」，但法官認為，吳女以詐術導致侵權行為的賠償責任並無法被免除，駁回其上訴，判罰48萬元定讞。