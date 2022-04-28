小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股融資三天減肥逾120億元，上市融資餘額掉到150％以下，27日來到2,528億元，是去年10月27日來新低，而融資連三降達120.63億元，也是近期罕見，融資浮額大幅清洗，市場預期若28日一早融資斷頭浮額清場，台股有望落底回穩。個股融資維持率也拉警報，維持率低於131％以下有75檔，注意華新科、凱美、愛普*等。

【1】台股墜崖 融資追繳令上膛

美國加快升息，老「鷹」高空盤旋，台股日K連五黑，五天跌929點，墜崖式重挫，因殺盤來得又急又猛，整戶維持率約152％，融資追繳令箭在弦上。近期融資餘額快速下滑，27日再銳減45.63億元，呈現連三降、減肥逾120億元。

【2】官股大護盤 今年來買超2千億

美股四大指數狂瀉，台股27日一早重挫約425點，隨著指數創波段低點後，特定護盤資金進場，收盤收斂至跌341點，據統計，八大官股券商再加碼77億元，累計今年來買超直逼2,000億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹也信心喊話表示，目前台灣產業基本面穩健，一時的波動在所難免，反而是長線布局的好時機。

【3】壽險雙雄 首季拋科技買金融

持有台股市值逾1.1兆元的富邦人壽與國泰人壽，首季台股動向「揭曉」。兩大壽險龍頭都減碼科技股、加碼金融股，尤其富壽首季含市價減損，股票部位應減逾1,100億元，大量出脫科技股及高價股，如台積電、聯發科、聯電、AED-KY、智源、聚陽等，應是高點實現獲利、落袋為安，富壽首季應有實現股票資本利得300～400億元。

【4】所得稅繳納 延長至６月底

因應疫情緊張，本周單日確診人數上看萬人，財政部27日晚間緊急宣布全面延長營所稅、綜所稅申報期間，從原本5月1日～31日改為5月1日～6月30日，估計綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶適用。

【5】若悔婚須付10億美元分手費...特斯拉市值 暴跌近3個推特

特斯拉執行長穆斯克求親推特雖然成功，但相關效應快速發酵。按照雙方合約顯示，穆斯克若放棄收購，他需付給推特10億美元的分手費。與此同時，投資人對穆斯克收購推特一案疑慮升高，摜壓特斯拉股價周二暴跌逾12％，單日跌掉快三個推特的市值。