俄烏大戰延續，軍事迷也緊跟相關武器的效能。國內軍武臉書粉專「AK-ONLY」昨（27日）轉發一則，烏軍土製TB-2「拜拉克塔爾」無人機，在鄰近烏第二大城哈爾科夫的俄羅斯別爾哥羅德州遭擊落的貼文；對於開戰初期多次重創俄軍的該型無人機，竟遭「鎧甲-S1」系統擊落，粉專直言「是俄軍升級韌體所致」，引發不小關注。

TB-2無人機會受到世界矚目，是因2020年高加索地區國家亞塞拜然與亞美尼亞所發生的「納卡戰爭」，亞塞拜然軍使用該型無人機重創亞美尼亞地面部隊，擊毀含「鎧甲-S1」在內的大量亞美尼亞地面裝備；而在俄烏戰爭全面爆發後，烏克蘭也使用該機擊毀不少俄軍裝備，讓俄軍將TB-2列為頭號獵殺目標。

Whilst all of this remains unconfirmed from any side (TB-2 usage has been under quite an embargo recently) it is bolstered by the fact that Ru sources show a TB-2 downed over #Kursk Oblast this AM.



Our UA sources claim it was taken down after the strike, on the way back to base. pic.twitter.com/7udAvgL27I — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 25, 2022

據「AK-ONLY粉專」所述，這架遭擊落的TB-2無人機是越境進入俄羅斯別爾哥羅德州後遭「鎧甲-S1」防空飛彈系統擊落，墜毀現場可看到零件上製造商「Baykar」的標誌，也可看到烏克蘭的「三叉戟」國徽，粉專直言，在納卡戰爭時該系統對TB-2無人機豪無招架能力，近期能擊落該型無人機是因為升級韌體所致。

綜合先前媒體報導，鎧甲S1是俄羅斯製造的機動型複合式防空系統，具有12枚5E76型短程防空飛彈，以及2門2A38M 型30公釐機砲，通過2套被動相陣列雷達，以及自主光電系統來搜索目標與鎖定，防禦5公尺~20公里的空中威脅，號稱「最強野戰防空系統」，然而實戰成績頗差，僅擊落過無人機，且敘利亞多套該系統甚至遭以色列和土耳其空軍摧毀。