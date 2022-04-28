高雄左營海軍教準部傳出一名海軍陸戰隊學校邱姓士官長，疑在外私設公司，承攬教準部的體育用品採購案，檢調接獲情資，昨(27日)由高雄市調處與憲兵隊前往搜索，帶回涉案五名士官偵訊後移送橋頭地檢署複訊，全案依貪汙治罪條例的圖利罪、違反採購法等方向偵辦中。

海軍教準部為負責海軍教育訓練及新兵訓練，需要大量體育服裝以及周邊用品陸戰隊學校邱姓士官長便私下與與友人在外設立公司，利用職務之便，讓該公司得以承攬部隊體育用品標案。

高雄市調處經過長期調查，昨會同憲兵隊前往海軍陸戰隊學校搜索，帶回邱員及涉案的士官共五人，昨天深夜移往橋頭地檢署複訊，全案恐涉及圖利罪，檢調仍在釐清相關涉貪細節。

海軍教育訓練暨準則發展指揮部今(27)日表示，初步瞭解本屬陸戰隊學校士官長，涉嫌利用小額採購體育用品從中牟利，疑涉違法，刻由法務部調查局高雄市調查處偵辦。

海軍教準部強調，本部將全力配合司法調查，秉持毋枉毋縱原則，若查獲違法情事，一律依法究辦並檢討汰除，以維部隊純淨；另本部援引案例，持恆加強官兵法紀教育，採購人員考核與業務稽查，確維採購紀律。