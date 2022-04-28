現代年輕人想買房，但存錢很難。不過，一名年僅24歲的南韓小資女卻用短短4年的時間成功存到約台幣200多萬買房，而她也分享自己的小撇步，除了以步行方式節省交通費用之外，她也將每個月餐費壓縮到台幣170元左右，平時會透過集點、蒐集優惠券的方式換取免費食材，帶回家自己動手烹調，因此餐費雖少，但卻不是只吃泡麵，反而擁有豐富的食材。

韓國YouTuber郭智賢近日在SBS節目《生活的達人》上分享，她每個月的薪水大概是200萬韓元（約台幣4.7萬），如果有加班可以多賺更多，但存錢不應該是看自己賺了多少，支出多少也很重要，而她去年12月竟然只花了7060韓元（台幣170元）吃飯。

郭智賢表示，壓縮餐費，很多人會覺得這樣可能就只能餓肚子或吃泡麵果腹，但其實透過認真參與各種App和網站集點，並關注各種優惠活動，就能拿到許多折價券和點數，用來換取免費的食材。所以她的冰箱裡面有許多食材，菜色營養又有變化。

郭智賢坦言，每天下班以後真的都很累，也會怠惰想叫外送來吃就好，但自己下廚才能省錢，所以最後她都會逼自己動手，此外，平常也都會透過走路的方式節省交通費。透過這樣的生活模式，短短4年她竟然成功存到200多萬台幣。

而郭智賢今年才24歲就成功存到200多萬， 躋身成為有房族，而她也拍攝許多影片分享在省錢狀態下能吃什麼，引起網友關注。她也透露，由於家裡的經濟狀況不是太好，為了讓家人將來有一個依靠，所以才會這麼拚命，她的人生，她想要自己負責。