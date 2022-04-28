國民黨中常會昨日（27）通過4位女性現任縣市長拚連任，目前剩下台中、新北現任未提名，以及其他有爭議縣市。對此，國民黨新竹市議員陳慶齡直言，目前全台22席國民黨有14席，若能保住10席就算及格了，這次包括宜蘭縣與雲林縣都是危險縣市，可能不保。

陳慶齡曾連續擔任國民黨四屆中央委員，並曾任新竹市議會國民黨黨團總召。陳今（28日）接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨若想「抓大補小」，藉由拿下台北市或桃園市，彌補可能丟掉的縣市，看來還要努力，因為藍營支持者目前普遍對國民黨感覺不佳，現在藍營所承受的痛與亂是否值得，年底就能「成敗論英雄」。

陳慶齡指出，從國民黨前主席江啟臣到現任主席朱立倫的領導，藍營支持者普遍有「痛」的感覺，至於到底是因為「主席換人方知痛」，還是現任領導根本沒作為、沒效果、讓人只能白白嘆氣所帶來的痛，年底就見分曉。而針對《美麗島電子報》最新民調顯示，朱支持度僅3.2%，陳分析，民調的取樣有所差異，畢竟該民調問的不是議員或市長，外界又從什麼角度認定主席做得好不好？

針對年底縣市首長大選，陳慶齡認為，國民黨目前有14席，朱立倫只要保住10席就算60分及格；最令人憂心的就是宜蘭縣和雲林縣，因為這兩都民進黨誓言要「拿回來」；新北市與台中市雖較穩，但也要留意綠營怎麼出招，國民黨中央若想「抓大補小」，看來還要努力。