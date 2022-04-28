唱紅經典歌曲《瀟灑走一回》的華語歌壇天后葉蒨文，與大她14歲老公林子祥是歌壇著名的模範夫妻，最近夫妻倆罕見一起登上音樂時境節目《聲生不息》，兩人不僅展現實力唱功，還大方曬恩愛，其中，葉蒨文頂著一頭白髮優雅開唱，舉手投足仍充滿巨星風采。

節目中分成男女歌手陣營對抗，林子祥、葉蒨文也因此上演夫妻對戰，頂著白髮的葉蒨文以一襲橘紅色貼身無袖禮服亮相，並搭配絨毛披肩，雖然她額頭、眼角難免有歲月痕跡，不過纖瘦的葉蒨文依舊優雅、舉手投足充滿巨星風采。

葉蒨文雖然有歲月痕跡，不過她依舊優雅、舉手投足充滿巨星風采。（圖／取材自微博）

已經74歲的林子祥唱起歌來仍然中氣十足，他飆唱《耀出千分光》組曲，大秀超廣音域以及飽滿有力的高音，而葉蒨文則帶來溫暖的歌曲《祝福》，她磁性嗓音加上拉長音時也都顯唱功，實力唱將依舊寶刀未老，兩人唱完後，林子祥還紳士地拉葉蒨文的手獻上吻手禮，夫妻互動實在閃翻。

林子祥、葉蒨文的夫妻互動實在閃翻。（圖／取材自微博）

雖然林子祥為了對戰，對愛妻嗆聲「老公不能輸給老婆」，葉蒨文則妙回「這裡女生都不會同意」，最後，則由女方獲勝，不過，觀眾難得看到林子祥和葉蒨文合體，早在網上引發熱議。