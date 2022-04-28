國民黨台北市議員第6選區（大安、文山）初選今（28）晚登場，5位新人角逐2席出線機會。國民黨台北市議員羅智強表示，這次問卷除了會問國民黨的候選人外，也會一起詢問其他黨派的候選人，提醒民眾「聽到『民進黨』3個字，請別急著掛電話！」

國民黨北市議員初選競爭激烈，第3選區（松山、信義）4搶1，昨日公布結果由詹為元勝出。今日晚間開始至30日輪到第6選區進行初選民調，候選人包括楊植斗、曾獻瑩、周家宏、徐正文及高揚凱，5人搶2個機會，同樣相當競爭。

日前就宣布不拚連任，交棒給辦公室主任楊植斗的羅智強，今日在臉書為其拉票的同時，也同時指出本次民調有些規則需要民眾注意，如這次民調要求接電話的人負責答題，「所以想答題的話，電話鈴聲一響請快速的將電話給接起」。

除此之外，羅智強表示這次民調問卷，除了會問國民黨的問題之外，也會同時詢問民進黨及其它黨的候選人，「我知道有很多好朋友不喜歡民進黨，甚至厭惡到聽了『民進黨』3個字就忍不住將電話給掛了，但如果掛掉電話，就錯失了接聽民調的機會！」