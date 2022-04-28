知名直播網紅連千毅日前遭到YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）爆料，疑似透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，雙方因此在網路上展開激烈交鋒，連千毅甚至前往新北地檢署按鈴控告勾惡妨害名譽，並爆料他曾假借警察身分上節目以及開設毫無競標經驗的行銷公司，卻得到新北市城鄉村發展計畫的標案。對此，除了新北市城鄉局出面回應之外，另一名網紅鳳梨（吳泓逸）也看不下去，開直播痛罵連千毅並要他「適可而止」。

YouTube頻道「勾惡」在近期上傳的影片中，接連踢爆連千毅疑似利用NFT詐騙眾多粉絲，要求連千毅出面回應，引起連千毅不滿，出面按鈴控告勾惡妨礙名譽，並痛斥勾惡利用聳動的標題引導觀眾先入為主，內容都是斷章取義，也表示無論是股票還是虛擬貨幣都會有漲有跌，粉絲要不要買都是看個人的意願，根本不關他的事。

連千毅還額外告發勾惡過去在2017年登上綜藝節目時，曾冒充過警察，並在同年11月成立資本額只有50萬、完全沒有參與競標的公司，但最後竟拿到新北市城鎮鄉村發展計畫700萬標案，讓他懷疑有不法、違規情事。

對此，新北市城鄉局也發表聲明回應「本局推動各項重大政策與議題，須以更貼近市民角度使民眾瞭解，希望透過數位影片、新媒體運用等方式，使市民能完整了解政策推動的主要核心價值及成果。本案為勞務採購案，因涉及許多創意及智慧財產等內容，該廠商於提案報告書已提及相關實際經驗。

另外，在網路上同樣擁有大批粉絲追隨的網紅鳳梨，今日凌晨也開啟直播砲轟連千毅擾亂社會安寧，更直嗆「社會不是你在喬的啦」要連千毅適可而止、不要再靠勢，也勸他「不要整天喊找哪個大哥揪人怎麼樣，好好做生意、謙虛一點，有做錯的地方就認錯，不是一直欺騙消費者和社會大眾或對媒體放話帶風向」再度引起大批網友熱烈討論。