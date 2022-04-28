基隆市一名陳姓女子22日PCR確診，返家後持續發燒，23日曾因發燒送院打點滴治療並再度返家，未料24日就被發現已病死在家中，更傳出因程序延誤，而遲遲無法替陳女火化辦後事。對此，陳女的女兒悲痛指出，視訊引魂時，嘗試7至8次才成功。

回顧事發過程，陳女20日身體不適，21日在親人陪同下，至診所就醫快篩陽性，醫護人員立即告知返家，並自行向衛生機關通報，但專線不斷打不通，陳女因發燒難耐，打119請求救護，至醫院進行PCR採檢，領藥後返家休息，而服用院方提供藥物，發燒狀況未趨緩，期間持續撥打衛生單位電話仍未果，無法完成通報。

直到同居人曾男22日下午5時許返家後，得知陳女已發燒超過12小時，體溫高達39.4℃，立即打1922專線請求協助，盼對方能協助聯繫基隆市衛生局，並指派救護車，曾男在等待過程中，向醫院詢問陳女PCR採檢結果，才得知為陽性，立即再打119求救，衛生局才於當晚6點半調派救護車協助救醫，並在院內接受靜脈注射治療。曾男提及，當時護理人員發現陳女有血氧過低問題，立即給予純氧面罩治療，直到晚上11點半發燒症狀緩解，院方通知領藥回家休息，未指示留院觀察。

未料，曾男24日下午4時許返家後，發現陳女躺在床上全身冰冷、沒有呼吸，消防人員到場認為明顯死亡，通報警方接手處理。最後因染疫死亡採行政相驗程序，採行政相驗程序，由基隆市立醫院醫師於當晚10點半完成相驗，開立死亡通知書，並告知家屬隔天到醫院領取死亡證明書。

曾男說，殯葬業者24日深夜將陳女遺體送到市立殯儀館，但因未有確診文件，無法火化，家人隔日到醫院領取死亡證明書，死因也只記載呼吸衰竭，再度因資料不完備，無法辦理後事，只好再向院方索取PCR採檢報告當作證明。衛生單位也於當天下午將死因更改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」，才完成所有程序。

對此，陳女的女兒悲痛指出，自己也是確診者，沒能親自到殯儀館與火葬場，是在葬儀社的朋友協助下，以視訊方式替母親引魂，嘗試了7至8次才成功，她起初僅以為是比較嚴重的感冒，現在只覺得自己當時太天真。