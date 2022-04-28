CIS廠亞泰(4974)第1季稅後盈餘為1.25億元，年增34.85%，為108年第3季以來新高，每股盈餘為1.73元；受到疫情、船運及電子料供應鏈緊張影響，亞泰影像審慎看待第2季營運，大陸深圳及緬甸兩個廠區新產能已經到位，年產能可望達3800萬套。

亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，產品應用以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商；受惠於終端需求強勁，亞泰影像2022年第1季合併營收為10.12億元，營業毛利為1.54億元，毛利率為15.26%，營業淨利為1.04億元，稅後盈餘為1.25億元，年增34.85%，為108年第3季以來新高，每股盈餘為1.73元。

展望第2季，亞泰影像總經理吳淑品表示，由於疫情、船運及電子料供應鏈調度緊張，審慎因應第2季不利因素，維持公司營運效益。

2021年亞泰資本支出約1.89億元，將大陸深圳及緬甸兩個廠區產能擴增至年產能3800萬套，其中深圳廠月產能190萬套，年產2280萬套，緬甸廠月產能130萬套，年產能1560萬套，如果營運效益拉升，預期今年總產能可達4000萬套，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元，主要用於自動化。