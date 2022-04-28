富邦金(2881)旗下富邦人壽（4/27）以總價新臺幣26.48億元購入新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段1地號丁種建築倉儲用地，土地面積約19,912坪。目前已取得潛在承租人之承租意向書，未來將興建2棟合計約8萬餘坪倉儲物流廠出租，以取得長期穩定租金收益，預估投資報酬率可達4%以上。

富邦金近期股價偏弱整理，KD值死亡交叉，外資連續3個交易日賣超，股價跌破周線、月線和季線。惟千張大戶高持股比達81%。

富邦人壽表示，新冠肺炎疫情加速實體零售業布局網路通路，成為不可逆趨勢，電子商務將成為消費重心及未來購物方式主流，運輸物流業之發展可期。目前全台運輸倉儲集中於北部地區，著重於交通設施及服務區域的可及性，本案位於新竹縣湖口鄉新竹工業區，為一完整街廓之基地，緊鄰國道一號湖口交流道出口，聯外便利性高，基地規模廣大、地形完整，適合規劃建置具規模、多溫層之現代物流中心，故公司董事會決議以總價26.48億元購入本案土地。