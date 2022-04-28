1名女網友在《爆怨公社》爆料，小孩才剛3個月，她還是個全職的新手媽媽，日前做家事時，孩子又在哭鬧，搞得她手忙腳亂，不料遭老公怒罵沒用，讓她難過地詢問大家，該如何當個好媽媽？貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》爆料，她1個人24小時照顧3個月大的小孩，邊顧邊做家事，每當孩子哭鬧她就像經歷一場世界大戰般，老公見狀只會在旁說風涼話，罵她沒用，沒能力，讓她相當自責，發文詢問大家是自己不夠細心嗎？該如何兼顧一切，當一個完美的妻子。

網友們紛紛留言怒罵：「你付他一個禮拜薪水，小孩給他顧、飯給他煮、家事給他做，他沒做好還能罵罵他紓壓，以上他能完全做好沒怨言你再檢討自己是否沒做好就行了」、「這種沒用的老公你確定你不好好教育」、「妳出門，放給他顧一天，沒幾個小時他就問你要回來了沒？沒有自己顧過是不會懂得」。

也有網友向原PO分享帶小孩的心得：「辛苦了，我生第1胎的時候也是這樣，連小孩都不會抱，什麼都不會只能趁小孩睡覺，自己爬文，學習怎麼顧小孩，幫小孩洗澡，全部自學慢慢找方式方法讓自己能做更多的事情自立自強，不要去想著依靠別人跟男人，也就習慣了希望越大失望就越大現在身邊的人要幫忙我都說沒關係，當媽媽所有事情都要撐著，為了我的小孩，我要堅強」。