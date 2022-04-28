本土疫情爆炸，中央流行疫情指揮中心實施居家隔離「3+4」新制，快篩試劑一劑難求。仿效前年口罩實名制的「快篩實名制」今上路，身分證尾數雙號的民眾，今可前往各藥局購買一份5入共500元的快篩試劑。今早有藥局9點不到就開賣，卻發現健保系統當機了。

許多藥局發現，早上開門營業準備連上健保系統，卻當機無法使用；桃園有藥師分享，一堆人哀嚎，系統連不上去要怎麼賣？門口已出現大排長龍的民眾。部分藥師認為，中央倉促上路，開賣前一晚未做壓力測試，今早全台藥局同時連線，難怪會當機。