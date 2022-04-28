太陽隊昨天在季後賽場上擊敗鵜鶘，取得系列賽首輪3：2聽牌優勢，而好消息在今天接著公布，據權威記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)最新報導，太陽當家得分好手戴文布克(Devin Booker)腿部傷勢出現好轉，有望在首輪第六或第七戰復出，第六戰將於台灣時間4月29日早上7點半開打。

ESPN Sources: Phoenix Suns All-Star G Devin Booker (hamstring strain) is progressing toward a return soon, including the possibility as soon as Game 6 or Game 7 of this playoff series vs. New Orleans. He’s expected to be initially listed as out for Thursday’s Game 6. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2022

布克在首輪對鵜鶘第二戰傷退，當時他已轟下31分，無奈還是得休息，隔天經過核磁共振檢查為右腿筋輕微拉傷，沃洛納斯基初判他只會缺席第三和第四戰，沒想到太陽之後更新他的傷情為一級拉傷，預計缺席2到3周，使得太陽爭冠之路出現危機，布克在前兩戰分別繳出25分8助攻、31分成績。

但老天爺似乎不再捉弄太陽，據沃洛納斯基今天最新報導表示：「太陽全明星球員布克的腿筋傷勢正朝著回歸方向發展，有可能在本季季後賽首輪對鵜鶘第六、第七戰復出，最快預計於第六戰就能重返球場。」這對太陽無疑是好消息，若布克順利復出，有機會幫太陽趁早拿下鵜鶘晉級第二輪。

布克傷退的第二戰太陽吞敗，但後面取得2勝1敗，靠保羅(Chris Paul)、艾頓(Deandre Ayton)、布瑞吉斯(Mikal Bridges)強勢發揮，仍取得聽牌優勢，不過擁有英格拉姆(Brandon Ingram)、麥科倫(CJ McCollum)兩大得分手的鵜鶘還是難纏，若下一戰被逼到3：3，鵜鶘肯定士氣大振，接著就看太陽安排布克何時回歸了！