【旅奇傳媒/編譯-張子凌】疫情蔓延下，近年吹起戶外旅行風潮，在這樣的旅遊趨勢中，日本網站「生活 Guide.com」日前也公布了由會員票選出的「2022日本野外美術館排行榜」，當中除了有繪本場景般的童話屋，也包含一日就能把世界走透透的美拍景點等。

計畫解封後要衝日本玩好玩滿嗎？快把網友推薦的5大戶外美術館記下來，之後一起避開擁擠人潮、密閉空間安心玩！

《第1名》岐阜 野外博物館 合掌造民家園

只要一張600日圓的門票就能走進童話故事般的場景，賞足各類型的茅茸合掌屋！岐阜縣白川村的野外博物館合掌造民家園保存了25棟合掌造建築，當中包含9棟岐阜縣重要文化財指定建築。園內不光有主屋，也有神社、寺院本堂、水車小屋等。部分主屋還能進到閣樓參觀，一窺當地民家的過去生活風貌。

《第2名》愛知 野外民族博物館 小小世界

環遊世界一天搞定！名古屋近郊的戶外民族博物館「小小世界」，是不用花大錢就能體驗世界各國民族文化的好地方。這裡的戶外展示場擁有源自23個國家的32棟建築，像是義大利阿爾貝羅貝洛的蘑菇屋trullo、峇里島貴族豪宅等，就連台灣傳統三合院都能看得到！另外，業者也有提供異國美食、特色土產，以及多國民族服裝試穿體驗，能讓民眾透過五感感受各地魅力。

▲野外民族博物館 小小世界。 圖：株式會社Wavedash／提供

《第3名》鹿兒島 霧島藝術之森

與藝術零距離！鹿兒島北部的現代化藝術美術館「霧島藝術之森」，集結海內外知名藝術家的創作，展示空間不侷限於室內，戶外展場也有20多件與自然環境共融的大型裝置藝術品，隨四季呈現不同的風采，像是日本知名藝術家草間彌生的「香格里拉之花（シャングリラの華）」等。沿著約2公里長的小徑，參觀者可以近距離接觸戶外藝術品，盡情地和它們互動拍照，大人小孩都能玩得開心又盡興。

▲霧島藝術之森。 圖：株式會社Wavedash／提供

《第3名》東京 江戶東京建築園

小金井公園内的江戶東京建築園為江戶東京博物館分館，1993年開設。這裡保有30棟從江戶時代前期至昭和中期在東京都內極具文化價值的歷史建築物，透過昔日的商家、錢湯、居酒屋可以感受過去的下町風情，就像穿越時空，回到日本舊時代般。

▲江戶東京建築園。 圖：株式會社Wavedash／提供

《第5名》北海道 網走監獄博物館

好奇獄中生活、餐食嗎？網走戶外歷史博物館「網走監獄」把明治時期起在網走刑務所中使用過的建築物予以保存並公開展示，揭開日本監所的神秘面紗。以日本最古老的刑務所設施「五翼放射狀平屋舍房」為首，有監獄大門、舍房、教誨堂、看守塔、哨舍等，透過受刑人蠟像重現獄中生活。另外，這裡也設有監獄食堂，可讓遊客體驗收容人的伙食。

▲博物館 網走監獄。 圖：株式會社Wavedash／提供

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