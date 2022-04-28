要說起近期最火紅的動漫，那絕對就屬才於這個月初播映的《間諜家家酒 SPY x FAMILY》了。這齣由遠藤達哉創作，並且於《少年Jump＋》連載，《間諜家家酒 SPY x FAMILY》透過了一個相互利用並隱瞞身份的三人所組成的家庭，隨著相處時間拉長，也使三人漸漸對彼此產生親情的溫馨逗趣故事。而隨著《間諜家家酒 SPY x FAMILY》討論度飆高，日本知名的 Coser、寫真偶像宮本彩希，便在日前打扮成其中的殺手約兒以及超能力女孩安妮亞，還原度超高也受到網友讚賞！

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相信許多人都在近期深受《間諜家家酒 SPY x FAMILY》裡的角色超萌魅力所爆擊吧？故事以間諜代號為「黃昏」的洛伊德，為了完成上級指派的任務「梟」，因此得組成家庭並接近危害國家和平的戴斯蒙德，洛伊德找上了在孤兒院的安妮亞為女兒，以及約兒作為妻子，並成了一個虛構的家庭。然而不僅洛伊德對約兒和安妮亞隱瞞身份，約兒實則為下手俐落的殺手「睡美人」；安妮亞則是擁有讀心的超能力者，三人也在相互隱藏身份之下而開啟了一段奇妙的平凡家庭生活... ...。

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《間諜家家酒 SPY x FAMILY》動畫在這個月開播後便備受網友討論與好評，而網路上也可見到不少相關的 Cosplay 扮相登場，就連日本知名的寫真女星兼 Coser 宮本彩希也拜倒在此部動漫的魅力下。最早期以寫真出道的宮本彩希，憑藉著對動漫的熱愛而開始朝 Coser 界發展，由於身材姣好以及五官精緻，再來是宮本彩希的扮相也完全不輸給專業級 Coser，深受粉絲喜愛。

▼而從她日前於 Twitter 分享的最新 Cosplay 照可看到，宮本彩希先是打扮成居家型的約兒，穿上經典的紅色針織衫、戴上髮箍並將兩側頭髮放下，而背後以露背的小心機引誘著粉絲。

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▼她也還原了睡美人版的約兒，只見宮本彩希穿上了黑色連身皮裙，平口的設計也展露出宮本彩希的 D 罩杯好身材，根本意圖讓人犯罪啊！

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▼除此之外，她也將頭髮裝扮成妹妹頭、內灣的造型，並穿上安妮亞的服裝，臉上表情以安妮亞最經典的嘲笑表情，也讓不少網友直呼：「這是安妮亞長大後的版本！」

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不曉得大家看完宮本彩希的 Cosplay 系列，也都覺得她的扮相十分細心且相似呢？《間諜家家酒 SPY x FAMILY》動畫將以每週更新的形式播出，如果想知道更多消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。