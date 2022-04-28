香港女星趙雅芝以優雅美貌與精湛演技聞名，憑著《楚留香》和《上海灘》、《新白娘子傳奇》而在兩岸大爆紅，在圈內也很受敬重，如今67歲的趙雅芝，這些年又因凍齡美貌再紅一波，近期她分享了一組古裝照，白衣飄飄的造型有些雷同過去《新白娘子傳奇》白娘子的造型，凍齡功力超強。

趙雅芝是香港早期的四大花旦之一，古裝造型俏麗脫俗，她在《楚留香》和《上海灘》的演技受到極大矚目，之後在台視的《新白娘子傳奇》片中演出的「白素貞」，紅遍兩岸三地，年紀雖然漸漸增長，但仍舊保養得宜，有「不老女神」的稱號，近日她在微博分享一組身穿古裝的照片，只見趙雅芝身後似乎是名勝古蹟，一身潔白勝雪的古裝長裙，隨著動作飄起，頭戴著竹製珠串帷帽，手中拿著道具劍擺出架式，頗有當年的俠女風範。

照片中趙雅芝狀態看起來不錯，白皙臉蛋沒有皺紋，水靈大眼依舊有神，這套裝扮被認為和當年《新白娘子傳奇》片中演出的「白素貞」很像，彷彿重回年輕時的白娘子。

趙雅芝仙氣飄飄。（圖／微博）

事後趙雅芝在抖音和微博都分享了拍攝影片和照片，趙雅芝在微博寫下「每個人的心裡都有一個武俠夢，刀光劍影，快意江湖」，許多粉絲留言「永遠的女神！每年都要看一遍《新白娘子傳奇》」、「太帥了」、「優雅了大半生的女神」、「老是老了？但還是那麼漂亮」，有粉絲羨慕趙雅芝頭看起來很小，比例很好留言「我的腦瓜子說我戴不上這帽子」，趙雅芝立刻回復「妳告訴她，她能戴」，一本正經的暖心發言讓粉絲都被可愛到了。