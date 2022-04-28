本土病例持續激增，國內防疫措施也「隨時」調整，繼25日宣佈不再公布確診足跡後，衛福部長陳時中昨（27日）宣佈即刻廢止實聯制，馬上引發網路熱議，不少Ptt鄉民直言，實聯制最大的問題就是無法進行疫調．批「花個幾億結果...」。

台灣昨（27日）新增8822例本土新冠肺炎確診個案，防疫指揮官、衛福部長陳時中宣佈防疫實聯制將廢止，並預言今（28日）確診將會破萬。

有鄉民因此在Ptt論壇以「實聯制是否就是一場笑話？」為題，他指出實聯制號稱足跡疫調輕鬆掌握，但問世至今出包多次，幫助根本不大，現在疫情激增後被廢除，讓他質疑「實聯制就是一場笑話！」。

對此留言區鄉民們狠批，實聯制最大的問題就是無法進行疫調，「資料撈不出來，當然是笑話」、「資料沒法整理成資訊就是浪費資源」、「花個幾億結果資料沒什麼用」、「以前有沒有用不知道，但到了沒辦法疫調還不取消才是笑話」，藍委李貴敏也曾對此表示，實聯制創造了一個大數據庫，但數據庫過大導致地方縣市政府無法使用；另外有鄉民狠酸，掃實聯制的最大受益者是電信業者，「圖利電信商，一點都不傻」、「電信業者紓困方案」。