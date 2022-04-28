新冠肺炎本土確診人數持續攀升，中央疫情指揮中心日前宣布，6到11歲學童最快5月2日起，可採「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」模式，接種莫德納疫苗。由於莫德納疫苗的副作用較為明顯，家長既擔心孩子無法承受，又怕被這波疫情感染；到底要不要讓孩子接種莫德納，這幾天陷入天人交戰。專家提出具體說明，提供家長參考。

中華民國護理師護士公會與成大醫院護理部暨醫學院護理學系合作，將莫德納疫苗的接種目的、用法劑量、不適合接種對象、副作用及照護等項目，詳細說明：

(資料來源/中華民國護理師護士公會全國聯合會、成大醫院護理部暨醫學院護理學系製作)

(資料來源/中華民國護理師護士公會全國聯合會、成大醫院護理部暨醫學院護理學系製作)

疾管署則指出，除了疫苗本身的副作用之外，年紀較小的學童可能在接種疫苗時，會因為緊張而有暈針的現象。

專家指出，暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，通常在注射時或注射後5 分鐘內會出現眩暈與噁心等症狀。但暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。建議施打前一晚務必早點休息，充足睡眠，當天也不要空腹；孩子若是比較怕打針的話，也可選擇帶孩子到醫療院所施打，親自陪伴安撫，讓恐懼降到最低，也是避免不良反應的方法之一。