被稱為「酒店界奧斯卡」的《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）日前公布第64屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方酒店再度蟬連獲頒《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，更是全台灣第一且唯一連續六年榮獲富比士五星大獎之酒店。

台北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，「《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide），是國際最具權威性的評比機構，台北文華東方酒店連續六年成為全台灣唯一獲得五星最高殊榮的國際酒店，是至高無上的榮耀。尤其過去兩年以來疫情重創觀光旅遊產業，所有國際觀光飯店都相當艱辛，但台北文華東方酒店堅守品牌價值，致力於帶給賓客溫暖貼心的細膩服務，從未對服務品質有所妥協。獲獎是服務團隊最大的鼓勵及肯定，台北文華東方酒店將致力傳承文華東方酒店集團享負盛名的經典傳奇式服務，持續努力為每一位賓客提供稱心滿意的完美服務。

《富比士旅遊指南》不僅評鑑酒店的硬體設施，也相當重視服務的品質與細節，當賓客入住時，令人印象深刻的服務體驗，往往更勝於華麗的硬體設施。尤其全球受疫情籠罩之下，《富比士旅遊指南》評鑑更為看重酒店服務的細膩、是否注重旅客入住期間的健康與安全。酒店人員的服務品質與發自內心的關懷與照顧，即占總評分量表的75％，《富比士旅遊指南》指出，能獲評鑑為五星的酒店必定是極為出色，且提供近乎完美且無懈可擊的服務。台北文華東方酒店更被《富比士旅遊指南》讚譽是「台北的瑰寶」（An opulent gem in Taipei）。

除台北文華東方酒店之外，文華東方酒店集團旗下另有20間姊妹酒店同時榮獲《富比士旅遊指南》酒店類別五星大獎，分別為曼谷文華東方酒店、東京文華東方酒店、香港文華東方酒店、香港置地文華東方酒店、澳門文華東方酒店、上海浦東文華東方酒店、廣州文華東方酒店、北京王府井文華東方酒店、新加坡文華東方酒店，紐約文華東方酒店、波士頓文華東方酒店、邁阿密文華東方酒店、巴黎文華東方酒店、米蘭文華東方酒店、倫敦海德公園文華東方酒店、慕尼黑文華東方酒店、馬拉喀什文華東方酒店、伊斯坦堡博斯普魯斯文華東方酒店、杜拜文華東方酒店以及多哈文華東方酒店。