宏達電(2498)旗下內容品牌VIVE ORIGINALS與國際現代舞大師許芳宜即將推出首部VR互動舞作「忘形」，未來「忘形」也將置入VIVE ORIGINALS的元宇宙音樂平台 BEATDAY，提供手機、平板、電腦多平台形式展演，讓觀眾享受全方位的沉浸式娛樂體驗。

宏達電表示，「忘形」是全球首部結合容積攝影技術的多人連線VR 舞作，以許芳宜的生命故事為主軸，展現她自紐約展開職業舞者生涯、中途因追求藝術產生心理矛盾，最後重拾自信與初衷的生命歷程。

在本次在20分鐘的互動舞作中，觀眾只要戴上VR設備，即可在許芳宜的引導下一起自由舞動身體，共創屬於自己的「身體風景」。此次「忘形」也找來國際音樂大師林強為許芳宜首部舞蹈VR作品量身打造音樂設計，盼觀眾沉浸其中，卸下身體的枷鎖。

除了推出VR互動版，VIVE ORIGINALS總經理劉思銘也表示，未來「忘形」，也將在旗下元宇宙娛樂平台BEATDAY展映，代表BEATDAY由音樂產業出發，將版圖拓展到當代舞蹈、劇場等多元文化類別，致力於建構全方位的元宇宙生態系。此次「忘形」，將在透過BEATDAY提供跨平台的多元體驗模式，讓許芳宜的粉絲們都能享受沉浸式舞蹈互動。預計明年將上架完整線上VR版本，讓觀眾多人連線進入作品的世界。有興趣的朋友請持續鎖定官方平台。