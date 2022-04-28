周三美股主要指數劇烈震盪，反攻行情虎頭蛇尾，終場道瓊指數和標普500指數僅以小漲作收。那斯達克指數幾近收平，在周二創下2020年來最大單日跌幅後，周三仍然收在今年以來的低點。軟體巨頭微軟發布強勁的營收展望，金融支付服務公司Visa預告營收可望重返疫前水準，緩解了投資人對於全球增長放緩和利率走升的擔憂，給美股帶來提振。

★主要指數

道瓊指數收漲61.75點或0.19%，為33,301.93點，盤中一度上漲457點。

標普500指數漲8.76點或0.21%，為4,183.96點，盤中曾大漲1.57%。

那斯達克指數跌1.81點或0.01%，為12,488.93點，盤中一度勁揚1.71%。與去年底創下的歷史高點相比，那指下跌約23%，仍處於熊市。

費城半導體指數跌14.2點或0.49%，為2,894.9點。

★消息

4月以來，道瓊指數跌近4%，標普500指數跌7.7%，那斯達克指數跌12.2%。

美國10年期債息尾盤回升9.2基點，報2.822%。

美元指數上漲0.67%，報102.99，盤中一度站上103.28，創下5年新高。歐元一度重挫1.16%，報1.0515美元，創5年新低。

周三國際油價盤中由跌轉升，紐約期油收漲0.31%，報每桶102.02美，盤中一度下挫1.87%，報每桶99.8美元。布蘭特期油收漲0.31%，報每桶105.32美元，盤中一度跌1.64%，報103.27美元。

美國各交易所成交量總計為121億股，高於過去20日均量117億股。

紐約證交所下跌股數與上漲股數比為1.26:1。那斯達克下跌股數與上漲股數比為1.44:1。

標普500指數有3檔個股創下52周新高、64檔創新低。那斯達克指數有25檔成分股創52周新高、724檔創新低。(2-1)