★分析

U.S. Bank Wealth Management資深投資策略師Rob Haworth表示，我們看到的是沒搭上車的受到稍微嚴厲一點的懲罰，但襲擊的也得到了回報。基於目前的利率水準和10年期債息測試2.8%，我認為增長和估值將面臨大問題。

Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge指出，在看到一些令人失望的業績後，投資人似乎已體認到供應鏈問題和通膨高漲導致成本增加，再加上聯準會收緊資金環境，市場勢必下修公司估值、邊際利潤和獲利預期，尤其當大型科技公司的業績表現遜色時。

周三美股主要指數試圖找到方向，在漲跌之間上漲波動。Aureus Asset Management董事長兼執行長Kari Firestone表示，我們正在努力尋找一個穩定的地方，我們需要看到再多一些企業秀出真正強勁、可靠與可持續性的盈餘，這樣投資人才會歸隊。

投資人正密切關注科技公司的財報是否證明4月激烈的拋售是錯誤的。BTIG分析師Jonathan Krinsky表示，我們對這個反彈謹慎看待，在我們看來，市場尚未全面洗清，仍然處於走跌趨勢。這表示小反彈除了緩解短期超賣的情況外，沒有太大的幫助。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，居高不下的通膨、聯準會收緊政策、烏克蘭戰爭，再加上中國清零防疫政策，這個月將給投資人帶來強大的逆風。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股和原材料股均收漲1.48%，表現最佳；其次為科技股漲1.36%。

受Alphabet下跌拖累，通訊服務類股重挫2.62%，表現最疲弱，其次為房地產類股跌0.66%。

道瓊指數方面，以油氣股漲1.46%，漲幅最大；其次為基本金屬類股漲1.34%。電訊股跌0.64%，表現最疲弱。 ★重磅股

重量級科技股方面，微軟漲4.81%、蘋果跌0.15%、亞馬遜跌0.88%、Alphabet跌3.67%、特斯拉反彈收漲0.58%、Meta跌3.32%、網飛跌4.97%。

在道瓊指數成分股方面，Visa漲6.47%，漲幅最大；其次是微軟漲4.81%。波音跌7.53%，跌幅最大；其次是思科跌3.12%。

主要晶片股方面，輝達跌1.99%，跌幅最大。恩智浦上漲1.79%，表現最佳。高通漲1.20%、德儀漲0.56%、應材跌0.10%、超微跌0.29%、英特爾跌0.66%、美光跌0.91%。

★焦點股

谷歌（Google）母公司Alphabet股價下跌3.67%，收在2,285.89美元。俄烏戰爭削弱YouTube廣告收入，該網路巨擘上季營收獲利落後市場預期。

微軟大漲4.81%，收在283.22美元。受惠於強勁的雲端運算服務需求，微軟上季營收獲利優於分析師預期，並預期本季營收介於524億～532億美元。

波音大跌7.53%，收在154.46美元，盤中一度重挫12.6%，跌至近兩年半新低。其第一季營收年減8%，為139.9億元，遠不及市場預期的160.21億美元。淨損為12.4億美元，較去年同期淨損5.61億元暴增1倍多。每股虧損為2.75美元，遠超出市場預期的每股虧損0.25美元。波音表示，由於認證問題和需求疲軟，777X飛機將一直停產到2023年，此外，首架777X飛機的交付時間將從原定的2023年底延後到2025年。

Visa大漲6.47%，收在214.11美元，其第一季淨利年增20%，為36億美元。經調整後每股盈餘為1.7美元，優於市場預期的1.65美元。該公司看好在旅遊復甦帶動下，營收可望重返疫前水準。

瑞典音樂串流平台Spotify暴跌12.44%，收在96.67美元。該公司本季用戶預測不及市場預期。

美國玩具大廠美泰兒（Mattel）大漲10.76%，收在24.49美元。據傳私募基金有意進行收購，並已展開協商。

★台股ADR

台積電ADR跌2.71%，收90.26美元，換算台股價格為530.66元。

聯電ADR漲3.20%，收7.74美元，換算台股價格為45.51元。

日月光ADR跌0.64%，收6.23美元，換算台股價格為91.57元。

中華電信ADR漲0.43%，收44.55美元，換算台股價格為130.96元。(2-2)