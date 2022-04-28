隨著九合一大選腳步逼近，不少縣市的參選名單陸續定案、宣布。其中台中市長這一仗，民進黨將由蔡其昌出戰，賴香伶則是代表民眾黨出征桃園市。名單出爐之後，目前是立法院副院長的蔡其昌近期被問到「參選台中市長是否會辭職或帶職參選？」對此，蔡其昌表示要不要帶職參選，每位候選人都有自己的考量，目前朝野各政黨提名的縣市長候選人，幾乎全部都是帶職參選。因此，這個問題並非只有他一個人會面臨到。

另外，同樣在近期宣布代表民眾黨參選桃園市長的立委賴香伶，近日也被網友質疑「雙標」。主要是因為有網友指出2019年時，民眾黨批評當時擔任高雄市長的韓國瑜「帶職參選」選總統，若以同一標準檢視，網友問賴香伶是否會請辭？對此，台北市長柯文哲回應「目前沒有辭職參選的計畫」。柯文哲的這番話立刻引來不少PTT網友歪樓開酸，「怎麼一個能說話算話的政黨都找不到」、「在這種事情上雙標也太難看了吧」。另外也有網友覺得記者很會問，「阿你這樣問，阿中要怎麼辭指揮官參選啦」。

遭質疑帶職參選 蔡其昌點名2立委要選首長也未辭

面對帶職參選的議題，蔡其昌進一步舉例說明，「帶職參選各有優缺點，也是所有政治人物要共同面對的問題，包括要選南投縣長的國民黨立委許淑華、要選桃園市長的民眾黨立委賴香伶，目前都沒有打算要辭立委」。另外，針對媒體指出有地方大老擔心蔡擔任立法院副院長，未來投入競選行程時無法好好伸展手腳，蔡其昌說，他不知這些地方大老是誰，也強調帶職參選的很多，包括現任台中市市長盧秀燕也帶職，大家都有「職」，而且職還很多，強調這是選戰節奏跟策略的問題，蔡其昌宣佈投入選戰之後，「帶職參選」話題，似乎成了他的新聞議題的起手式。

六都直轄市長選戰，堪稱2022九合一大選的重頭戲之一，除了目前已經確定宣布參選的名單之外，藍、綠白、無黨籍等等要派誰應戰，勢必都會牽動整場布局。而在六都選戰裡，哪些人選已經拍板定案？哪些人選還在做最後考量？還有哪些是「潛在性」的可能參選人？《網路溫度計》帶您一起了解。

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