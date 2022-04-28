新北市27日公布「居隔轉型」試辦草案細節，針對確診密切接觸者實施「7日自我居隔＋緊急需求經快篩陰性後始能外出」，並重申可以減少公衛負擔。侯友宜除了力推「居隔轉型」之外，28日也被問到新北市會不會跟進台北市的「軟性封城」？對此，侯友宜說「從來沒有討論過」。近日內，台北市喊出軟性封城、新北市推居隔轉型，兩者都引起不小討論，尤其是雙北生活圈的民眾，對於這些話題更是關切。

柯文哲拋軟性封城掀網友兩派激辯！支持：務實說真話 反對：先封市長嘴

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（日期：2022/04/23～2022/04/26）針對「軟性封城」議題的網路聲量，網友的反應相當熱烈。話題才剛拋出，26日聲量立即增到1萬2千801筆，疫情相對嚴重的台北市，26日全台確診破6千例，光是台北市達就有1千302確診數。台北市長柯文哲在記者會上表示，若在什麼都不做的情況之下，5月7日台北單日確診恐怕將會破萬，5月18日更會有50萬染疫數，屆時就不能做疫調和匡列，必要時會會「軟性封城」，而「軟性封城」這番話一出立刻引發網路輿論炸鍋。有網友力挺表示「市長務實說真話」、「支持軟性封城，保護小孩跟病弱的人」，但也有網友嗆聲「好會發明新名詞，天龍國獨樹一格」、「先封市長的嘴巴」。

柯文哲的「軟性封城」27日再持續延燒，國民黨議員王欣儀質疑「說得太籠統，導致人心惶惶」，因此，柯文哲赴議會報告時，進一步解釋「軟性封城」的定義就和去年6月「三級警戒」一樣，但施行時間尚未有標準答案，目前還在監測病床數。另外，針對柯文哲所說的「3週後全台確診數達50萬」，陳時中則表示台灣的「非藥物介入措施」全球最好，疫苗施打所形成的保護力，相較其他國家也屬於前段班，「大家不要過於擔心」。

新北提「居隔轉型第0天篩陰即可外出」 陳時中：太快

新北市長侯友宜提出的「居隔轉型」，最高聲量也落在26日達到2千700筆，深夜修訂完成「居隔轉型」試辦草案，當日急送衛福部審核，陳時中表示公文大概2點到，並指出新北市政府希望沒有強制隔離，第0天就進行快篩，不過陳時中說他本人還沒看過，專家都認為這樣太快。侯友宜27日則表示，目前新北市依照中央制定的居隔政策「3＋4」，至於「居家快篩＋自主健康管理」居隔轉型方案何時試辦，靜待中央討論後由中央決定。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（日期：2022/04/25～2022/04/26）觀察分析，「軟性封城」除了聲量爆衝之外，熱門關鍵字部分也出現許多網友聚焦的重點，包括疫情升溫之後，「病毒、共存、確診、匡列」都入榜，另外探討「軟性封城」時，柯文哲提到的「餐廳客滿、老百姓樂天」，不過，假若真的要實施軟性封閉城，雙北民眾生活恐怕會大受影響，因此「北北基桃、生活圈、恐慌」等字詞也都是網路上熱門討論的關鍵字。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月23日至2022年04月26日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『軟性封城、居隔轉型』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。