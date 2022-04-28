直播主連千毅因不滿YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）爆料而按鈴控告對方，並挖出對方過往的經歷，讓網紅鳳梨（吳泓逸）看不下去，於今（28）日凌晨開直播砲轟連千毅，並意外扯出連千毅邀辣模上直播卻只給3000元當作酬勞，讓網紅聯繫負責人劉子瑜忍不住表示「怎麼那麼小氣」 。

連千毅日前因遭到YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑利用NFT（虛擬貨幣）詐騙粉絲，而在網路上引起戰火甚至按鈴控告勾惡妨害名譽，並加碼爆料勾惡在2017年假扮警察及成立零經驗公司獲取新北市政府標案等情事。對此，網紅鳳梨凌晨開直播砲轟連千毅擾亂社會安寧，更直嗆「社會不是你在喬的啦」要連千毅適可而止、不要再靠勢，也勸他「不要整天喊找哪個大哥揪人怎麼樣，好好做生意、謙虛一點，有做錯的地方就認錯，不是一直欺騙消費者和社會大眾或對媒體放話帶風向」吸引超過6.4萬人收觀，就連連千毅本人也上線觀看。

但沒想到網紅聯繫負責人劉子瑜也現身鳳梨的直播中，忍不住表示「我這的主播到他那直播，他很小氣一場才給3000。我說，哥你怎麼變那麼小氣，後面沒有女生要上了，給太少」，接著猛酸連千毅「他沒辦法好好做，他很愛炒新聞、炒流量，對他來說流量最重要」。而網友也將劉子瑜所說的價碼轉發至臉書社團詢問Show girl行情，有不少模特兒都表示2000~3000都是給新人SG的，而資深SG不可能是這種價格，再度掀起網友熱議。