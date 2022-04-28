CNN報導，若日本在俄羅斯東部邊境附近擴大與美國的聯合軍事演習，將採取「報復措施」，此種激烈言詞也顯示日俄之間的爭端在烏克蘭戰爭中加劇，雙方在日本海也動作頻頻。

根據俄羅斯新聞社(RIA-Novosti)周二報導，俄羅斯副外長俄羅斯副外長莫古洛夫（Igor Morgulov）表示，美日聯合海軍演習具有潛在的「攻擊性」。他說:「我們認為日方的行為是對俄的安全威脅，如果規模擴大，俄羅斯將採取報復措施，以加強防衛能力。」但他沒有說明他所談論的是哪一場演習或或將要採取何種報復措施。

美日海軍本月共進行了兩次軍演，一次在東海與菲律賓海，另一次在日本海，而俄羅斯在日本海有相當長的海岸線。美國海軍表示，美國與日本常在印太地區舉行軍演，以維護該地區穩定。

北方四島爭議

在烏克蘭戰爭發生後，東京與莫斯科的緊張局勢一直加劇，除了日本支持烏克蘭的立場之外，還有日俄自從二戰之後就一直存在的南千島群島(或日稱北方四島)爭議。日本在周五公布的年度外交報告中，將四個有爭議的島嶼視為「日本擁有主權但被俄羅斯非法佔領的領土」，這是近二十年來第一次使用這種明確語言。本月初，日本也將俄羅斯外交官員逐出俄羅斯，俄羅斯也在27日將日本外交官驅逐。

天普大學東京分校的政治學客座教授布朗（James D.J. Brown）說:「日美沒有做出甚麼不尋常的事情，似乎不應該引起這種反應。」他指出，這表示莫斯科越來越緊張，他們傾向認為在俄附近的行動都有冒犯性，而日本除了美國之外，還與北約盟國加強合作，這些國家都與俄有爭端，也讓太平洋地區局勢更緊張。

俄過去幾年一直對日「秀肌肉」，包含了多次在爭議島嶼上進行軍事演習，過去幾個月甚至在日本海試射巡航飛彈、讓擁有核能力的轟炸機在日本領空附近飛行，日本慶應大學教授森聰(Satoru Mori)認為，這是在展示其就算在戰爭期間仍擁有遠東地區作戰能力。