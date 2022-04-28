快篩實名制28日上路，身分證尾數雙號的民眾，可至藥局購買1份5入共500元的快篩試劑。桃園有477個藥局參與，但開賣時間不一，讓不少民眾撲空，還有藥局9點半開賣，8點初就有人排隊，各藥局出現排隊人潮。
「昨天打了多家藥局詢問！」王姓市民說，各家藥局開賣時間不同，政府只有公布販售地點卻沒有附上開賣時間，只得自己1間間打電話問，有點不便民。黃姓民眾表示，住家旁就要藥局，早上詢問後得知下午才開賣，只好騎車出門四處找有排隊的藥局，所幸起得早，排得到78份的限量快篩試劑。另外由於多間藥局出現快篩實名制系統當機，健保局連不上，無法順利開賣。
家福聯合藥局藥師杜佳曄指出，先前有口罩實名制的經驗，因此與附近幾間藥局有協調，錯開販售時間，分流販售盼能讓更多民眾買得到，27日藥局電話的確快被打爆，一直有民眾詢問幾點開賣。家福聯合藥局預計9點半開賣，但8點初就有民眾前來排隊，現場已被排隊人潮團團包圍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。