快篩實名制28日上路，身分證尾數雙號的民眾，可至藥局購買1份5入共500元的快篩試劑。桃園有477個藥局參與，但開賣時間不一，讓不少民眾撲空，還有藥局9點半開賣，8點初就有人排隊，各藥局出現排隊人潮。

「昨天打了多家藥局詢問！」王姓市民說，各家藥局開賣時間不同，政府只有公布販售地點卻沒有附上開賣時間，只得自己1間間打電話問，有點不便民。黃姓民眾表示，住家旁就要藥局，早上詢問後得知下午才開賣，只好騎車出門四處找有排隊的藥局，所幸起得早，排得到78份的限量快篩試劑。另外由於多間藥局出現快篩實名制系統當機，健保局連不上，無法順利開賣。

家福聯合藥局一早出現長長排隊人龍。（陳夢茹攝）

桃園有477個藥局參與快篩實名制，各藥局開賣時間不一，但都陸續出現排隊人潮。（陳夢茹攝）

家福聯合藥局藥師杜佳曄指出，先前有口罩實名制的經驗，因此與附近幾間藥局有協調，錯開販售時間，分流販售盼能讓更多民眾買得到，27日藥局電話的確快被打爆，一直有民眾詢問幾點開賣。家福聯合藥局預計9點半開賣，但8點初就有民眾前來排隊，現場已被排隊人潮團團包圍。