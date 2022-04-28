一名網友透露，朋友是藥局的藥師，26日晚間才接到中央通知快篩試劑27日會到貨，並表示會另外通知販售時間，沒想到開賣時間卻是27日下午看新聞才知道，且快篩實名制系統是趕工做出來的，未經過壓力測試，令他質疑「不知道會不會像口罩實名制一樣，問題百出」，果不其然今日9點才開賣，系統就大當機。

原PO今（28）日凌晨於PTT八卦板指出，朋友是藥局的藥師，26日晚間突接到中央通知表示，各藥局27日快篩試劑會到貨，實際販售時間會再另行通知，沒想到27日下午看電視新聞才知道快篩實名制28日就要上路，由於藥局固定的客人很多，再加上快篩試劑要開賣，詢問電話一通又一通，他們為了準備快篩實名制，忙得不可開交。

原PO轉述朋友的話說，健保局27日整天都連不上線，據說快篩實名制的系統是趕工做出來，且沒有經過測試的系統，質疑「不知道會不會像口罩實名制一樣，問題百出」。

原PO進一步說，現在輕症都是在家隔離，到藥局買常備藥的人多到數不清，萬一有民眾有緊急需求，或是要領慢性處方籤，剛好遇到系統當機，滿滿的排隊人潮再加上高溫，「剛好有個誰怒火湧上，會不會出事啊？」事實上今早快篩實名制開賣，才9點不到有藥局開賣，卻發現系統大當機無法使用，引發民眾抱怨。