大甲警分局長吳燕山得知後，昨日到銀行表揚行員機警與員警共同阻詐成功，保住民眾辛苦的血汗錢。（警方提供）

沒有天掉下來的財富！台中市一名73歲的易姓老翁，收到投資獲利訊息，以為財神爺來報到，趕到銀行要匯款3萬元到詐騙集團指定帳戶；行員警覺有異，對於匯款用途又支吾其詞，速通報轄區員警前往瞭解；易姓老翁剛開始仍執意匯款，經員警及家屬苦勸後，老翁才打消念頭，守住他最後的老本。

警方指出，大甲派出所日前接獲國泰世華商業銀行大甲分行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，警員李鎧仲、黃加馨獲報馳赴現場，發現易姓老翁日前透過LINE加入投資團隊，隨後由張姓客服與老翁聯繫接洽，詐騙集團成員每日以「穩賺不賠」、「高報酬低風險」、「投資逆轉人生」等口號吸引目光，讓老翁深信不疑，便聽從指示臨櫃匯款。

員警瞭解後，便知這是典型虛擬貨幣投資詐騙，並分析詐騙手法時，老翁仍覺得這是財神降臨並表示這是他們的專長，你們警察專長就是掃黑，員警馬上接著說「這詐騙集團就是黑、就是我們要掃黑的對象」，所幸在員警輪番勸說及聯繫家屬到場協助，老翁才願意放棄匯款，幸運保住老翁的積蓄。

大甲警分局長吳燕山得知後，昨日到銀行表揚行員機警與員警共同阻詐成功，保住民眾辛苦的血汗錢；警方呼籲，詐騙手法除不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，務必提高警覺。