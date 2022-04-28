今天是《舊金山和約》生效和《中日和約》簽訂70週年紀念日。前總統馬英九批評國史館館長陳儀深日前竟公開提台灣主權未定論，一個執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性，非常可笑。國史館身為中華民國最高史政機關，為了迎合執政黨，唱和這樣的言論，適當嗎？

馬英九說，1943年12月1日，中華民國與美、英兩國同時發表《開羅宣言》，要求「日本竊自中國之領土，如東三省、臺灣及澎湖，必須歸還中華民國」；1945年7月26日的《波茨坦公告》第8條規定：《開羅宣言》的條件必須實施；8月6日與9日美軍投下原子彈後，日本天皇在8月15日宣布無條件投降；9月2日，日本在東京灣美國密蘇里軍艦上簽署《日本降書》，接受《波茨坦公告》。《日本降書》把《開羅宣言》與《波茨坦公告》結合在一起，三約一體。

馬英九說，這些都是戰時同盟國元首在其職權範圍內所做的具體承諾，依國際法當然對該國具有法律效力。這些條約也都編入我國的《中外條約輯編》、1946年《美國法規大全》、1969年美國國務院出版的《1776-1949美國條約與其他國際協定彙編》、1948年日本外務省《條約集》；而《日本降書》更編入1952年《聯合國條約集》。換言之，這些文件的當事國與國際社會，都認定這些文件是條約，都有法律拘束力。

馬英九強調，從《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《中日和約》，都為二戰後臺灣歸屬中華民國提供最好的證明；尤其是1952年「中日和約」最重要的效果，就是它的第一號照會，確認該約適用於中華民國現在與未來所有的領土。

馬英九批評，卻看到立法院長游錫堃跳出來說《開羅宣言》沒有國際法律效力、《舊金山和約》沒有規範臺灣主權；臺大法律系教授姜皇池也為此背書，質疑外交部官網保留馬政府任內《開羅宣言》說帖，等同「接受國民黨觀點」。

馬英九表示，如果這些說法成立，那中華民國過去70年在臺灣的統治豈不都是非法的嗎？一個執政黨帶頭否定自己對臺灣統治的合法性，非常可笑。國史館身為中華民國最高史政機關，為了迎合執政黨，唱和這樣的言論，適當嗎？中華民國官員公開宣揚臺灣地位未定論，讓人非常痛心。國史館將臺灣的國際地位推入更大的風險中，只會讓政治更不穩定、臺灣的國際地位更加危險。

馬呼籲蔡總統出面導正此一不當言論，也期盼外交部勿受不當誤導而撤除重要外交文件說帖，各界應共同維護中華民國在國際間得來不易的身分。