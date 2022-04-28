福壽(1219)超額配息、首季業績看好，今日股價開高後一路狂飆，漲幅超過8%，成為食品股的領頭羊。

福壽去年營收147.78億元，年增兩成，但受原物料成本高漲拖累，稅後純益3.22億元，較前年衰退47.6％，每股純益1元，董事會決議每股超額配息1.1元，創近30年新高。

國際黃小玉價格不斷飆漲，福壽飼料產品順勢調漲，帶動營收衝高，因首季還有些低價庫存，獲利也表現出色，福壽3月單月每股純益0.29元，比去年第4季整季EPS0.21元來的更好。

面對飆升的黃小玉價格，市場對飼料價格調漲早就有共識，對5月即將到來的高價原物料，福壽對於產品轉嫁並不擔心，並指出，目前為止油品尚未調漲價格，公司還在支撐希望讓消費者荷包不要失血太多，未來則看看市場的共識，再進行考慮。

福壽在有機肥領域已深耕多年，俄烏戰事開打後，肥料價格也飆升，對福壽的有機肥銷售來說也有正面的助益。