美國貿易代表署（USTR）周三發布2022年「特別301報告」（Special 301 Report），再度將中國列入「優先觀察名單」，並表示將持續關注中國履行美中首階段貿易協議的承諾。

美國2022年「特別301報告」將中國、俄羅斯、印度、印尼、阿根廷、智利與委內瑞拉等7個國家列為「優先觀察名單」，將巴西、加拿大、墨西哥、泰國、土耳其與越南等20國被列為「觀察名單」。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，美方今年暫停對烏克蘭的檢視。

該報告指出，美方對中國近年來陸續修改專利法、著作權法與刑法等保護智慧財產權的相關措施表示歡迎，但對於中國的執法成效、執法缺乏透明度與司法獨立性仍有所質疑，該報告表示，在改善智慧財產權方面，中國需要進行全方位、徹底的變革。

美方在報告中對歐盟、智利和台灣等貿易夥伴近來強化、或持續致力於強化商業機密相關機制的努力表示肯定之意，但在非法影音串流方面，也提到中國、台灣、香港、印度、新加坡、泰國、越南、巴西、阿根廷等地的盜版情況嚴重，並提到中國是相關設備的製造中心。