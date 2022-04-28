身分證尾數是雙號者，今可前往藥局購買快篩試劑，花蓮不少藥局配發到的78份試劑一早就遭秒殺。（羅亦晽攝）

今天是快篩實名制上路首日，身分證尾數是雙號者，今可前往藥局購買一份5入共500元的快篩試劑，由於每間藥局僅販售78份，花蓮市區部分藥局在還沒營業前，門口已出現排隊人龍，甚至開門後，試劑全遭秒殺，甚至造成健保卡系統一度當機。

花蓮縣藥師公會常務理事趙瑞平指出，今天是快篩實名制政策上路第一天，每間藥局販售78份快篩試劑，身分證字號尾數是雙數的民眾可購買。自家營業的藥局8點開門前，已有民眾陸續排隊準備購買，甚至還有人7點前就在門口等候。

趙瑞平說，因為藥局8點才營業，因此一早就先發放號碼牌給排隊民眾，避免他們久候，78張號碼牌在8點前即發放完畢。由於8點開賣後，需要使用民眾健保卡進行作業，不過疑一時太多人上線，系統一度當機，代表購買相當踴躍。

花蓮縣內有56間社區藥局及秀林、萬榮、豐濱、卓溪、富里等5個衛生所販售快篩試劑，而花蓮市區因人口數多，處處是熱點，引發民眾恐慌，也讓不少藥局在營業前，門口就出現排隊購買的人潮。

排隊的汪姓民眾指出，花蓮爆發社區感染，擔心自己與親友是否染疫，因此在藥局開門前10分鐘就來排隊購買，雖然自己的身分證字號尾數是單數，但妻子的是雙數，因此先帶妻子健保卡來買，明天則是拿自己的卡來買。

快篩實名制是否會像去年口罩實名制上路一樣，引發「快篩之亂」，趙瑞平認為，口罩是每人都需要使用，但快篩試劑主要是提供與確診者密切接觸者與被匡列者進行篩檢使用，並非每人都需要，應該不會造成大家排隊急於購買，不過他也呼籲民眾不需要過度慌張、擔心，快篩試劑每天都有供應，不需要囤貨。