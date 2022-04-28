先前才打入蘋果供應鏈的長江存儲公司（YMTC），近日傳出因提供晶片技術給華為遭美國當局調查，若此事為真將違反美國的禁令，2020年美國擴大對華為的制裁，所有使用到美國技術的企業在取得許可前，都不能與華為進行往來。

金融時報引述三位知情人士的消息進行報導，白宮與商務部收到一份報告指出，長江存儲疑似將2021年生產的晶片提供給華為，並用在Enjoy 20e系列的手機上，此舉違反美國對華為制裁政策。

報導指出，目前長江存儲並未回應相關指控，商務部也正在展開調查，以釐清狀況。一位知情官員透露，長江存儲似乎已經違反美國商務部的海外直接產品規則（FDPR）即所有晶片製造商在未獲得美政府的許可下，禁止向華為出售任何使用美國技術和設備生產的晶片。

值得一提的是，券商摩根士丹利先前才發布報告指出，長江存儲已被列入蘋果的NAND（快閃記憶體）供應商名單，可能會向蘋果供應512Gb晶片，最初用於生產SE 3或是蘋果未來的iPhone。

此事在美國引起爭議，參議員Marco Rubio就表達對於長江存儲進入蘋果供應鏈的擔憂，他認為該公司與大陸軍方有廣泛聯繫，若允許雙方合作將助長軍事技術發展。此外，有眾議員也呼籲應該將長江存儲列入實體清單，進行制裁。