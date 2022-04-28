搶攻勞動節連續假期的商機，同時全力配合政府的防疫措施，肉多多火鍋推出「外帶雙鮮買一送一」，即日起至5月15日至全台47家肉多多火鍋外帶，可享8款鮮肉與4品海鮮的買一送一超值優惠，消費者無需去賣場人擠人搶乾糧、泡麵，還是可以從勞動節一路到母親節，和家人輕鬆在家享用火鍋大餐。

肉多多本次期間限定的「外帶雙鮮買一送一」，內容均為肉多多火鍋的熱門商品，包括美國牛小排、美國霜降牛、紐澳低脂牛、紐澳嫩肩牛、雪花牛腹肉、活力梅花豬、活力培根豬、無骨鮮雞腿，以及小白蝦、蛤蜊、巴沙魚片、鯛魚，來店外帶同品項皆買一送一。其中最高單價的美國牛小排 (980元) ，等於是五折的行情，在全球一片「求牛若渴」的聲浪中，預期將掀起一股搶購熱潮。

和去年同期套餐買一送一活動最大的不同，「外帶雙鮮買一送一」提供消費者在選項與價格上更大的彈性，另外肉多多火鍋全台門店也提供湯底與菜盤的加價購，讓消費者就所需來自由搭配。