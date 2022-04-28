今天在NBA季後賽場上公鹿以116：100海宰公牛，以4：1順利闖進第二輪，但球隊在慶祝的同時仍出現壞消息，據記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)最新報導，公鹿二哥米道頓(Khris Middleton)可能因膝傷繼續缺席第二輪比賽，這讓上季總冠軍的衛冕之路出現變數，下一輪對手將是率先晉級的塞爾提克，並不好對付。

Woj says on "NBA Today" that Khris Middleton might be out longer than expected.#NBATwitter #FearTheDeer pic.twitter.com/dyYqDpqKX2 — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) April 27, 2022

米道頓於首輪第二戰出現膝蓋傷勢，初估要休息兩到三周時間，不過沃洛納斯基今天在節目表示，米道頓復出時間可能比預期還要長，很有可能錯過與塞爾提克的第二輪比賽，下周公鹿將對他傷勢重新評估，最好情況是在東區決賽某時間點復出。但如果公鹿在缺少他的情況下面對塞爾提克，仍有可能提前打包出局。

米道頓本季為公鹿出賽66場例行賽，場均能貢獻20.1分5.4籃板5.4助攻1.2抄截，投籃命中率44.3%、外線37.3%、罰球89%，是「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)與哈勒戴(Jrue Holiday)身邊的不動主將，三人在各自位置都能發揮所長，形成駭人的三劍客，無疑是他們能奪下總冠軍最大武器。

塞爾提克首輪靠著無限換防橫掃籃網，死守杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)，雖然第四戰杜蘭特飆出39分，仍無力抗衡提前出局。塞爾提克擁有兩大得分箭頭塔圖(Jayson Tatum)、傑倫布朗(Jaylen Brown)，禁區有老經驗中鋒荷福德(Al Horford)，還有拿下最佳防守球員的悍將史馬特(Marcus Smart)，相當難纏。