歐股周三上漲，結束了連三跌走勢。由於俄羅斯天然氣工業(Gazprom)暫停了對保加利亞和波蘭的供應，基本原料股上漲4.5%；但德國消費者信心下跌，限制了大盤漲幅。
周三泛歐Stoxx 600指數收漲3.21點或0.73%，為444.31點。礦業股和石油股出現連二漲。
由於未能以盧布進行支付，俄羅斯天然氣工業中斷了對波蘭和保加利亞的供應，歐洲能源來源緊縮。
瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele說，俄羅斯天然氣出口到歐洲的發展提醒人們，戰爭可能會擴大升級，並在短期內威脅著歐洲市場。然而歐洲仍有許多外交或財政政策，可以避開能源問題所導致的可能衰退。
德股盤中表現不佳，收盤仍上漲。德意志銀行下跌5.6%，該行警告，俄烏戰爭可能損害全年業績表現。
一項調查顯示，德國消費者對五月的信心展望跌至歷史低點。烏克蘭衝突導致成本飆升，並粉碎了人們對於疫情後復甦的希望。
根據Refinitiv資料，歐企今年第一季獲利成長平均約在27.1%。而截至周二公布的財報，有62.2%的企業超出分析師預期。
賓士和HelloFresh皆因公布好的業績而股價上漲。
工業軟體公司Aveva則下跌15.9%；公司表示，對俄羅斯的制裁將衝擊公司今年的營業利益。
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