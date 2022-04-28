英系要角包括前立法院長蘇嘉全、嘉義縣長翁章梁、立委羅致政、江永昌、管碧玲、陳明文、蔡易餘等人，27日晚間在新北市小英之友會的號召下，於中和福和宮廣場為新北市議員擬參選人張嘉玲站台加油，現場座無虛席。（張嘉玲提供）

中央英系要角27日晚間在新北市小英之友會的號召下，於中和福和宮廣場為新北市議員擬參選人張嘉玲站台加油。包括前立法院長蘇嘉全、嘉義縣長翁章梁、英系立委羅致政、江永昌、管碧玲、陳明文、蔡易餘等人全數到場，大家呼籲選民在5月2日至5月8日民調，務必要力挺張嘉玲，「中和選嘉玲、台灣一定贏！」

英系要角包括前立法院長蘇嘉全、嘉義縣長翁章梁、立委羅致政、江永昌、管碧玲、陳明文、蔡易餘等人，27日晚間在新北市小英之友會的號召下，於中和福和宮廣場為新北市議員擬參選人張嘉玲站台加油，現場座無虛席。（張嘉玲提供）

蘇嘉全表示，政治需要新世代的傳承，張嘉玲是新世代裡最有經歷與能力的年輕女性，在立法院與總統府擔任自己的辦公室主任時表現出眾，為民服務與政治協商也都表現得可圈可點，相信她定能盡心盡力的服務群眾，為中和市民帶來更美好的生活。

江永昌表示，張嘉玲有豐富中央與地方歷練，若能順利通過初選、前進議會，在中央與地方連線配合下，肯定能為中和帶來更有利的建設發展。

翁章梁強調，張嘉玲長期關心台灣的民主，也在這條路上堅持了很久，這位有經驗又有歷練的人才，希望大家給她最溫暖的鼓勵與支持。

管碧玲表示，在疫情衝擊的當前，全台灣都在追求+0，其實新北市議會也需要「嘉玲」的加入。蔡易餘說，有最豐富的府、院、黨的經歷，未來若能進入議會，肯定能為中和帶來最大的建設。

張嘉玲強調，再過幾天就要進入電話民調週，5/2到5/8晚上18:30-22:00，敬請為嘉玲顧電話，聽完回答民調問題，第一支持張嘉玲、第二支持還是說張嘉玲，就是唯一支持張嘉玲，拜託大家，讓嘉玲初選過關。