4月1日東南水泥施工不慎，造成高鐵台南—左營區間一度停駛，現場混亂情況引發乘客抱怨。台灣高鐵昨（27）日深夜至今（28）日清晨特地在高鐵台南站演練「運轉變更旅客接駁」，總計動員高鐵員工及外援單位約250人次，甚至為求逼真還出動20部遊覽車。

高鐵表示，本次演練規模盛大，總計動員高鐵員工及外援單位約250人次，為求演練逼真更特別調動20部遊覽車實際參與，以便外援單位模擬站區交通管制及車輛分流措施，高鐵人員則演練加強資訊溝通及車站廣播、增設站外臨時停車月台以及分別引導旅客循序搭乘接駁巴士等項目。公路總局嘉義區監理所、台南市政府警察局及交通局等單位也派員共同參演。

站區交通管制方面，鑒於4月1日啟動站間接駁時，緊急調派的數十輛遊覽車同時湧入站區接駁旅客，造成道路壅塞因而影響接駁效率。經高鐵溝通協調，未來台南市政府交通局及警察局將配合站區周邊交通管制，引導接駁巴士與一般車輛分流，以利接駁巴士迅速進入站區，將高鐵旅客接駁至其他高鐵車站，繼續行程。

增設站外接駁巴士轉乘區方面，4月1日接駁巴士進入站區後，因大量旅客候車，致停車月台不敷使用，本次演練特別規劃於高鐵台南站區外歸仁12路、武當路設置11席臨時停車月台，搭配站內既有7席公車月台，迅速協助旅客轉乘；另於歸仁大道設置小客車臨停載客區，讓站區車輛分流。

此次演練也特別加強車站廣播、張貼運轉公告，並透過車站營運資訊顯示系統宣導等，將需要搭乘接駁巴士的旅客先行集中至特定區域，再跟隨高鐵工作人員引導，循序、分流至臨時停車月台搭乘接駁巴士，讓旅客第一時間得知轉乘資訊，順利搭上接駁車。