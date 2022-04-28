南韓24歲饒舌男歌手Osshun Gum（本名：崔河民）過去曾登上選秀節目《高等Rapper》、《SHOW ME THE MONEY》而逐漸打開知名度。但就在他事業即將起飛之際，卻在27日遭爆料，為猥褻一名9歲男童而出庭，但他的辯護律師卻辯稱他「身心虛弱」並公開他超變態行徑，引發網友議論紛紛。

根據韓國媒體的綜合報導，Osshun Gum去年曾前往釜山海雲台附近，對一名9歲男童進行身體接觸，雖男童表示「只是被輕輕摸一下」，但他的父母仍相當憤怒一狀告上法院，Osshun Gum也因此被以涉嫌猥褻的罪名遭到檢方起訴求刑5年。

但沒想到，近日開庭審理時，Osshun Gum的辯護律師卻表示，被告在去年6月中旬就被判定有「精神障礙」，也曾被送進精神病院長達70多天，而事發當時他正處於身心虛弱的狀態，雖很難用一般人能理解的方式陳述，但Osshun Gum的犯罪理由是因為「想沾大便吃，才摸了男童的屁股」，引起在場所有相當震驚。

接著辯護律師也透露，Osshun Gum去年開始，因在音樂事業上受到重挫而搬回全州老家，之後就經常出現脫序的行為，例如：脫光衣服躺在馬路上、在沒和任何人聯絡的情況下自行搭計程車前往海雲台等，這些都是精神耗弱所出現的狀態，因此希望法官能從輕發落。

另外，Osshun Gum稍早也在粉絲聊天室中坦承犯案，並在最後論證時起身向被害者行禮道歉，並期盼對方能再給他機會，讓他透過音樂幫助社會上的更多人，而法院也將在6月份針對此案再度判刑。★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。