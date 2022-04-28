韓國三星電子28日公布最新財報，因為晶片以及手機產品賣得嚇嚇叫，上季財報也傳出創新高紀錄的佳績。不過，三星示警2022下半年可能還會遇到缺料情況。

這家全球最大的記憶體晶片以及手機製造業者指出，2022年前3個月的營業利益年增率超過50%，為14.1兆韓元，約111億美元，優於市場預估的13.2兆韓元。同時，這也是自2018年以來，最好的第1季季報。

另外，上季營收也年增18.9%達77.7兆韓元，並創下單季最高紀錄。根據統計，三星單季的營收已連續3次至少都有70兆韓元。晶片的售價好看加上利潤大，是讓三星財報再創新高的主要推手，相關業務獲利增5.1%至8.45兆韓元。

三星預估，2022下半年伺服器晶片的市場需求，應該還是蠻強勁的，也會密切注意零組件短缺的問題。另外，雖然目前有全球經濟以及地緣政治的不確定性，還是會把精進產品的先進製程放在首要目標。

三星將營運重點放在可賺更多錢的記憶體產品上，與同業SK海力士一樣優先考慮獲利能力而不是銷售量。還有，半導體機台因為缺料無法按時交貨，在晶片出貨量不會擴大之下，反而有助推升DRAM售價。

27日，三星記憶體晶片競爭對手的SK海力士，也樂觀看待伺服器晶片的需求將不減。不過，中國大陸抗疫封城，已影響到智慧手機以及個人電腦的銷售量。不過，三星則認為智慧手機在2022下半年，應可望繼續成長。

至於三星的晶圓代工，因接單踴躍以及良率增加，上季的營收也是有史以來最好的第1季。