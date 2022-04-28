桃園謝姓男子扶養與前妻的孩子，1名年僅3歲且患有多重發展遲緩症的小賢（化名），謝男明知兒子有先天性疾病，竟因對方不想洗澡，拿木製「不求人」毆打小賢全身，還徒手賞對方巴掌，甚至罰他站在高達31公分的椅子上罰站，導致他因為平衡感不好，從椅子上摔落，隔天清晨，口吐白沫後身亡，桃園地院法官依傷害致死罪判謝男有期徒刑9年，可上訴。

據判決書指出，謝男曾因多次施用毒品等案件，於民國109年3月假釋出監，未經撤銷假釋而於109年8月執行完畢。謝男與前妻育有一子，小賢，日前與女友3人一同住在桃園市承租得雅房內。謝男於110年8月，因不滿小賢不想洗澡謊稱要上廁所，竟基於傷害之犯意，持木製「不求人」，毆打小賢足底、四肢、手掌、胸腹背部，還徒手賞小賢巴掌。

謝男明知小賢為3歲兒童，且經醫師評估為多重發展遲緩，平衡感及彈跳能力均不佳，竟罰他站在高達31公分的綠色塑膠椅後，謝男則回床上睡覺，直到當日晚上9時許，小賢因平衡感不佳從塑膠椅上跌落，頭部重擊木椅發出劇烈聲響後倒臥在地，謝男聽聞聲響後驚醒，將他抱至床上，不料小賢卻呈同一睡姿，不曾再醒來，謝男女友於隔日清晨，發現小賢口吐白沫，謝男緊急將人送往桃園市中壢區天晟醫院急救，但小賢仍因頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，致瀰漫性軸突損傷及橫紋肌溶解症而不治死亡，且早在送醫前就失去生命跡象。

桃園地院法官審理時發現，謝男身為父親，竟出手傷害對方，致小賢頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，最後死亡，顯已逾越正當管教之程度，法官認為小賢年僅3歲，思慮尚未成熟，縱使行為有所偏差，亦應於合理範圍予以管教，且謝男犯案後僅坦承犯傷害罪，否認犯傷害致死態度，依傷害致死罪判有期徒刑9年。可上訴。

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