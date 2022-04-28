國際私募股權基金KKR宣布成立星暘能源，是一個從事太陽光電、風電及儲能系統的開發、建造與營運的再生能源平台。投資業務從台灣和越南開始，未來將拓展至亞洲其他市場。星暘能源也宣布，今天星暘台灣分公司注資完成並正式成立。

總部設於新加坡，星暘能源希望透過擁有領先同業開發專業知識的團隊來投資高品質的再生能源資產。星暘能源將由CEO陳煒帶領，陳煒深耕業界超過20年，他將帶來在亞洲各市場所累積的專業能力、業界人脈與成功的再生能源平台領導經驗。在台灣，由黃弘正出任首位總經理。

自2011年起，KKR已在全球針對太陽能和風電等再生能源資產投入約40億美元，截至2021年底，其營運中的電廠發電總容量超過 14.2GW。在亞洲，KKR將再生能源視為其基礎建設戰略的核心，並尋求在亞洲掌握到重大機會。2020年，KKR成立再生能源平台Virescent Infrastructure，已在印度擁有和運營再生能源資產。

陳煒表示，「我對於能夠領導星暘能源的這個獨特機會感到非常興奮。亞洲地區對再生能源有巨大的需求與發展動能，因此我期待能最大限度地發揮我的經驗以及人脈網絡，再加上KKR既有的深厚專業實力，來幫助星暘能源抓住這些機會。星暘能源也將尋找絕佳的機會和優秀的人才來投資並協助強化KKR的基礎設施戰略。」

KKR從2008年起建立全球基礎設施戰略並成為基礎建設領域最積極的投資人之一。 KKR目前在全球有約75位專職投資專家，管理約400億美元的基礎建設資產，在全球各基建領域有約65項投資。在亞太區，KKR結合亞太各區當地團隊的卓越能力和KKR全球產業營運的專業知識，為企業增值。KKR的投資來自於亞太基礎建設基金（Asia Pacific Infrastructure Fund）。