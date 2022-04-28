王羽的追思禮拜於28日在基督教台灣信義會台北真理堂舉辦。（圖／家屬提供）

「獨臂刀王」王羽追思會 王馨平淚送父親最後一程（中時新聞網）

一代武打巨星王羽本月5日因呼吸衰竭病逝於台北振興醫院，享壽80歲，他3年前受洗為基督徒，王羽的追思禮拜於28日在基督教台灣信義會台北真理堂舉辦，照片中的王羽身穿黑色上衣，脖子配戴十字架，舉手的樣子像是跟大家道別。

王羽5日早上6點因呼吸衰竭在台北振興醫院安詳辭世，享壽80歲，後事由他在台灣的二女兒王加露主要負責。王羽的長女王馨平和小女兒王美怡在也分別從香港、加拿大返台隔離，與在台北的二女兒王加露一同處理父親後事。

王羽的追思禮拜於28日在基督教台灣信義會台北真理堂舉辦。（圖／讀者提供）

照片中的王羽身穿黑色上衣，脖子配戴十字架，舉手的樣子像是跟大家道別。（圖／讀者提供）

王羽舉手的樣子像是跟大家道別。（圖／讀者提供）

王羽的追思禮拜於28日在基督教台灣信義會台北真理堂舉辦。（圖／讀者提供）

王羽的追思禮拜於28日在基督教台灣信義會台北真理堂舉辦。（圖／讀者提供）

成龍特地錄製影片向王羽告別。（圖／讀者提供）

王羽11年前經歷第1次中風，身體虛弱許多；6年前在曼谷機場昏倒，送醫後經診斷是腦中風，動過2次開顱手術，2016年從泰國搭乘醫療專機返台，一住院就是5年之久，去年還一度出院療養，不住病房改在醫院附近租屋。

王羽的人生高潮迭起，早期主要在香港擔任武打演員，是導演張徹開創新武俠浪潮過程中的第一代明星代表人物，於1963年出道，成名作是《獨臂刀》。除了演員身分，王羽也執導過幾部電影，包括1969年的功夫電影《龍虎鬥》，他為華語影壇貢獻超過70部佳作，息影後轉戰商場，也在商場得意。