白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）26日接受美國公共電視網（PBS）專訪時表示，美國已走出新冠大流行階段。

白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近期表示，美國已經走出新冠大流行階段，但他強調這不代表疫情已經結束，表示接下來的最大挑戰就是如何讓情況變得更好，敦促續做4件事：讓更多人完全接種疫苗、發展更好的疫苗、找出最好的加強針策略以對抗變種病毒、確保民眾能盡快取得需要的治療。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社報導，佛奇近日分別接受美國公共電視網（PBS）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、美聯社專訪時表示，美國現階段已「走出新冠大流行階段」，指出每日新增確診人數、住院人數、死亡人數已較冬季Omicron盛行時期大幅降低，因此美國已進入疫情的全新階段。

他說美國現在已經不會每天新增90萬人確診了，「我們真的處在一個過渡階段，從病例下降到希望更可控的流行階段」，「我們已經比一年前好太多了。」

不過美聯社指出，佛奇的評論不代表新冠疫情已經結束，而是反映了衛生官員如何應對疫情新階段，包括如何讓病例數及住院數維持在可控範圍內，以及學習與一隻仍會突變的不可測病毒共存。

關於如何讓情況變得更好，佛奇提出4點待辦事項：讓更多人完整接種疫苗、開發更好的疫苗、找出最好的加強針策略以對抗變種病毒、確保民眾能盡快取得需要的治療。

白宮新冠協調官員吉哈（Ashish Jha）26日也表示，完全避免新冠感染已不是美國政府的政策目標，現在的政策目標應該是盡量降低感染，同時預防重症病例。在談到美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）確診的新聞時，他坦言在傳染力這麼高的病毒之下，「很難確保美國會沒人得新冠。」

"We have a very, very contagious variant out there. It is going to be hard to ensure that no one gets COVID in America. That's not even a policy goal," Dr. Ashish Jha, WH coordinator of the COVID-19 response says on Vice President Kamala Harris testing positive for the virus. pic.twitter.com/PyEaGsvTak — CBS News (@CBSNews) April 26, 2022

歐盟27日也宣布，歐盟正走出新冠大流行的「緊急階段」，接下來將專注在疫苗、監控及檢測工作上，為秋天可能到來的新一波感染做好準備。

《紐約時報》報導，美國26日仍新增超過5萬人確診，過去2周平均單日新增確診人數上升61%。