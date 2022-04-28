白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）26日接受美國公共電視網（PBS）專訪時表示，美國已走出新冠大流行階段。

白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近期表示，美國已經走出新冠大流行階段，但他強調這不代表疫情已經結束，表示接下來的最大挑戰就是如何讓情況變得更好，敦促續做4件事：讓更多人完全接種疫苗、發展更好的疫苗、找出最好的加強針策略以對抗變種病毒、確保民眾能盡快取得需要的治療。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社報導，佛奇近日分別接受美國公共電視網（PBS）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、美聯社專訪時表示，美國現階段已「走出新冠大流行階段」，指出每日新增確診人數、住院人數、死亡人數已較冬季Omicron盛行時期大幅降低，因此美國已進入疫情的全新階段。

他說美國現在已經不會每天新增90萬人確診了，「我們真的處在一個過渡階段，從病例下降到希望更可控的流行階段」，「我們已經比一年前好太多了。」

不過美聯社指出，佛奇的評論不代表新冠疫情已經結束，而是反映了衛生官員如何應對疫情新階段，包括如何讓病例數及住院數維持在可控範圍內，以及學習與一隻仍會突變的不可測病毒共存。

關於如何讓情況變得更好，佛奇提出4點待辦事項：讓更多人完整接種疫苗、開發更好的疫苗、找出最好的加強針策略以對抗變種病毒、確保民眾能盡快取得需要的治療。

白宮新冠協調官員吉哈（Ashish Jha）26日也表示，完全避免新冠感染已不是美國政府的政策目標，現在的政策目標應該是盡量降低感染，同時預防重症病例。在談到美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）確診的新聞時，他坦言在傳染力這麼高的病毒之下，「很難確保美國會沒人得新冠。」

歐盟27日也宣布，歐盟正走出新冠大流行的「緊急階段」，接下來將專注在疫苗、監控及檢測工作上，為秋天可能到來的新一波感染做好準備。

《紐約時報》報導，美國26日仍新增超過5萬人確診，過去2周平均單日新增確診人數上升61%。

文章來源：Though the virus persists, Fauci says the U.S. ‘right now’ is out of the ‘pandemic phase.’
文章來源：The new White House Covid czar says avoiding all virus infections isn’t the goal of U.S. pandemic policy.
文章來源：Fauci: US in ‘a different moment’ but pandemic not over

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