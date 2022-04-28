香港新青年論壇向行政長官選舉參選人李家超競選辦遞交對第五波疫情意見的建議書。該團體在上周以電話訪問967名市民，調查對第五波疫情的意見，發現逾兩成半受訪者過去3個月曾染疫，超過7成半人有後遺症，7成7人認為政府對確診者的後遺症支援服務不足夠。超過5成8受訪者擔心染疫後有後遺症，近半數人擔心自己或家人染疫。

調查同時關注康復者的心理健康問題，發現有3成曾染疫的受訪者表示，感染後傾向承受較大的心理壓力，但有8成染疫受訪者認為政府的心理支援不足夠。

新青年論壇顧問龐愛蘭表示，現在沒辦法用平常診斷出現「長新冠」症狀的原因，建議政府盡快界定長新冠的定義，避免出現由「長新冠」引發醫療保險、身障或長期疾病歧視、就業權益的爭議，保障病人權益。團體又建議設立一站式跨專科指定「長新冠治療復康中心」，由專科醫生、物理治療師、臨床心理學家等共同診斷，以及透過設立康復者自我評估電子問卷，協助他們評估心理健康壓力。