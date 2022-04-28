消息面：

1.歐盟衛生當局公布，以確診通報數加上黑數估算，區域內曾經感染新冠狀病毒的人數高達3.5億，約占總人口77%。路透社根據所取得的草案報導，歐盟執委會即將宣布其區域已經脫離這場大流行病的緊急階段，在「後緊急階段」將改採具針對性的檢測，未來在監測病例方面也將更傾向於流感。前一日美國疾病管制與預防中心（CDC）發布全美血液調查，稱全美約58%總人口和超過75%的11歲以下兒童曾經感染過新冠狀病毒。

2.美國商務部公布，3月商品貿易逆差初值為1253億美元，較2月逆差1063億美元擴大，並超出經濟學家預期的逆差1050億美元。3月進口成長11.5%，出口成長7.2%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周30年期固定抵押貸款平均利率從前一周的5.20%進一步升高至5.37%，創下2009年6月來新高，與一年前相比更大幅上揚220個基點，凸顯出聯準會將加快升息步伐以對抗通膨帶來的影響。此外，美國上周抵押貸款申請指數大跌8.3%，較前一周（跌5%）加速下滑。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加69.2萬桶，少於市場預期的增加200萬桶。汽油庫存減少157.3萬桶，市場預期為增加80.8萬桶。餾分油庫存減少144.9萬桶，遠超出市場預期的減少29.2萬桶。上周美國原油進口量增加64.6萬桶/日，煉廠產能利用率下滑0.7個百分點。

5.雖然中國的防疫封控措施和美元走升給油價帶來壓力，但美國上周汽油與餾分油庫存數據使供應緊張的預期升高，周三原油價格盤中由跌轉升，紐約期油收漲0.31%，報每桶102.02美元，盤中一度下挫1.87%，報每桶99.8美元。布蘭特期油收漲0.31%，報每桶105.32美元，盤中一度跌1.64%，報103.27美元。

6.俄羅斯中斷對波蘭與保加利亞的天然氣供應，市場擔心「斷氣」危機恐擴大到其他歐洲國家，在避險需求帶動下，周三美元指數上漲0.67%，報102.99，盤中一度站上103.28，創下5年新高。在俄國天然氣斷供的陰影籠罩下，歐元一度重挫1.16%，報1.0515美下元，創下5年新低。4月以來歐元兌美元已經貶值4.6%，創下7年來最疲弱的表現。

7.市場預期聯準會將大舉升息以抑制高漲的通膨，受美元走強影響，周三紐約期金收跌0.8%，報每盎司1888.7美元。現貨金尾盤跌1.05%，報每盎司1885.7美元，盤中一度跌至1881.2美元，創下2月24日以來新低。其他貴金屬方面，現貨銀跌0.4%，報每盎司23.4美元，盤中曾跌至2月15日以來新低。鉑金跌0.3%，報每盎司918.04美元。鈀金漲1.2%，為每盎司2211.88美元。